Yemek Mercimek ekmeği nasıl yapılır? Kilo aldırmayan mercimekli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Mercimek ekmeği nasıl yapılır? Kilo aldırmayan mercimekli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Mercimek ekmeği nasıl yapılır? Kilo aldırmayan mercimekli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Yemek

Mercimek ekmeği nasıl yapılır? Kilo aldırmayan mercimekli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Un yerine mercimek koyarak yapacağınız ve diyet listenizin vazgeçilmezi olacak mercimekli ekmek evde yapılabilen kolay bir tarif. Günlük beslenmesine dikkat edenler mercimek ekmeği nasıl yapılır merak ediyor. Kilo aldırmayan mercimekli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

09 Ocak 2021, Cumartesi 17:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Diyet listenizi bütünleyecek sağlıklı ve kilo aldırmayan mercimekli ekmek evde yapılabilen kolay bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için mercimekli ekmek tarifi arıyor ya da mercimek ekmeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mercimekli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası....

Günün önemli manşetleri için tıkla

Mercimek ekmeği tarifi

Mercimek ekmeği malzemeleri

  • 1,5 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1,5 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 su bardağı lor peyniri
  • 1 tutam dereotu
  • 2 tatlı kaşığı çörek otu
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Mercimek ekmeği yapılışı

Bir gece önceden kaynamış suyla ıslattığınız mercimekleri rondodan geçirin. Tüm malzemeleri karıştırın. Pişirme kabınıza alın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

İlgili Haberler
Bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli hali: Yumurtalı peynirli ekmek dilimleri tarifiMayasız ekmek nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla mayasız ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Dünya'yı içinde yaşatan şehir: Beyrut
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Seyyare Sungur: Yaşadığımız coğrafya zor ama biz inatçı Karadeniz kızlarıyız
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yumurtayla yapılan kolay kahvaltılıklar