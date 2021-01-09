Diyet listenizi bütünleyecek sağlıklı ve kilo aldırmayan mercimekli ekmek evde yapılabilen kolay bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için mercimekli ekmek tarifi arıyor ya da mercimek ekmeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mercimekli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası....

Mercimek ekmeği tarifi

Mercimek ekmeği malzemeleri

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı lor peyniri

1 tutam dereotu

2 tatlı kaşığı çörek otu

1 tatlı kaşığı tuz

Mercimek ekmeği yapılışı

Bir gece önceden kaynamış suyla ıslattığınız mercimekleri rondodan geçirin. Tüm malzemeleri karıştırın. Pişirme kabınıza alın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.



