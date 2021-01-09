Mercimek ekmeği nasıl yapılır? Kilo aldırmayan mercimekli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
Un yerine mercimek koyarak yapacağınız ve diyet listenizin vazgeçilmezi olacak mercimekli ekmek evde yapılabilen kolay bir tarif. Günlük beslenmesine dikkat edenler mercimek ekmeği nasıl yapılır merak ediyor. Kilo aldırmayan mercimekli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
09 Ocak 2021, Cumartesi 17:20 Son Güncelleme:
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Diyet listenizi bütünleyecek sağlıklı ve kilo aldırmayan mercimekli ekmek evde yapılabilen kolay bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için mercimekli ekmek tarifi arıyor ya da mercimek ekmeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mercimekli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası....
Mercimek ekmeği tarifi
Mercimek ekmeği malzemeleri
- 1,5 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 su bardağı yoğurt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1,5 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 su bardağı lor peyniri
- 1 tutam dereotu
- 2 tatlı kaşığı çörek otu
- 1 tatlı kaşığı tuz
Mercimek ekmeği yapılışı
Bir gece önceden kaynamış suyla ıslattığınız mercimekleri rondodan geçirin. Tüm malzemeleri karıştırın. Pişirme kabınıza alın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.