Mercimekli köfte tarifi ve yapılışı: Mercimekli köfte nasıl yapılır?

Altın günlerinin ve kutlamaların vazgeçilmezi olan mercimekli köfte tarifi, evde kolayca yapılabilen enfes bir lezzet. Peki, mercimekli köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına hayran kalacağınız mercimekli köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

MERCİMEKLİ KÖFTE TARİFİ

Mercimekli köfte malzemeler

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

2 adet kuru soğan

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

3 su bardağı sıcak su

4-5 dal taze soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım demet maydanoz

Kimyon

Karabiber

Tuz

Mercimekli köfte yapılışı

Mercimekleri güzelce ayıklayıp yıkayın. Daha sonra mercimeklerinizi bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip iyice yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu çektiğinde ince bulguru da tencereye ilave edin ve kapağını kapatıp yarım saat kadar bekletin.

İnce ince doğranmış kuru soğanı tavada zeytinyağı ile 5 dakika kadar kavurun. Daha sonra salça, tuz ve baharatları da ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Ardından ocaktan alarak mercimeklere ekleyin. İnce kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ve baharatları ilave edin. Biraz soğuduktan sonra bütün malzemeleri elinizle yoğurun. Homojen bir kıvama gelince yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinizle şekil verin. Köftelere şekil verdikten sonra marul veya roka yaprakları ile servis edebilirsiniz.



