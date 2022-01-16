Halo H50G, ikili veya üçlü set halinde geliyor. Cihazlar 88x88x88 mm ölçülerinde küçük plastik küplerde yapılmış. Cihazın gövdesinde açıkta kalan herhangi bir anten yok. Kutuların arkasında WAN veya LAN'ı otomatik olarak algılayan üç adet 1Gbps LAN bağlantı noktası ve güç girişi var. Tasarım anlamında bunlar, herhangi bir iç mekana mükemmel şekilde uyan oldukça minimalist cihazlar. Kurulum için Mercusys uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. İlk kutuyu bağladıktan sonra ikincisini ve üçüncüsünü de uygulama üzerinden sisteme ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, evinizde kurulu ağ sistemine kolay bağlantı için tek bir şifreye sahip tek bir Wi-Fi ağına sahip oluyorsunuz. Kurulum süreci oldukça kısa süre sürüyor. Bir kez kurulduktan sonra da uygulama da sorun çıkartmıyor.

Halo modüllerini yapılandırdıktan sonra yazılımı güncellemeniz tavsiye ediliyor. Bu, daha kararlı ve güvenli bir bağlantı sağlıyor. Uygulamada çeşitli ayarları yapılandırabilirsiniz. Bunlar arasında ağa bağlı cihazların öncelik sıralamasını değiştirme, ağ performansı hakkında raporlar alma, ebeveyn denetimlerini ayarlama, kara liste oluşturma yer alıyor. Halo H50G, Beamforming teknolojisini kullanıyor. Bu da sinyali bağlı cihazlar yönünde, uzakta olsalar bile yoğunlaştırarak kararlı bir bağlantı sağlıyor. Ebeveyn kontrolü işlevi de burada önemli. Uygulamada, her aile üyesi için bir profil oluşturabilir ve ona belirli bir cihaz atayabilirsiniz. Bu özellikle, ayrı cihazlarda ağ erişimini geçici olarak devre dışı bırakabilir veya belirli bir içerik türüne erişimi kısıtlayabilirsiniz.

Halo H50G, 1.900 Mbps'ye kadar hızlarda 100'den fazla cihaz için hızlı ve kararlı bağlantılar sunup, büyük internet servis sağlayıcıları (ISS'ler) ve modemlerle çalışabiliyor. Halo 50G, 2,4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki farklı bant seçeneği sunuyor. 5 Ghz'de çok iyi hızlara; 2,4 GHz bandında ise akıllı ürünler için kararlı hızlara sahip olabilirsiniz. 1900 Mbps iyi bir hız, aynı anda birkaç cihaz ağa ihtiyaç duysa bile 4K akış, indirme, görüntülü arama vb. sorunlarla karşılaşmıyorsunuz.

Cihaz aynı zamanda yüksek hızlı WiFi ile 550 metrekareye kadar evinizdeki WiFi ölü bölgelerini ortadan kaldırıyor. Aynı durum iki katlı ev için de geçerli. Mesh sistemi bu durumda da Wi-Fi sinyali sabit tutup, yüksek hızlarda iletebiliyor. Bağlantıları olabildiğince güçlü tutmak için burada en iyi bağlantıyı otomatik olarak seçen AP Steering, Band Steering ve APS (Adaptive Path Selection) gibi teknolojiler eklendi, böylece Wi- Fi ağı en iyi kapasitede çalışıyor.

Halo H50G’nin sunduğu Mesh ağının orta ve geniş odalar için uygun olduğu kesinlikle söylenebilir. Bu sistem evinizin her yerinde sabit bağlantı ve sürekli hızlı Wi-Fi sağlayabiliyor.