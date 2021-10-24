Türkiye'de yerel internet altyapısı bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Tüketicilerin genel beklentisi ise sunulan maksimum hızı sonuna kadar kullanmak ve geniş bir internet kapsama alanına sahip olmak. Tabi eviniz büyükse veya kalın duvarların varsa modeminiz yetersiz kalabilir. Bu anlamda Mercusys'in bütçe dostu menzil genişletici ME30 size yardımcı olabilir. Daha önce ulaşılamayan veya kablolanması zor alanlara WiFi sinyallerini ME30 ile yükseltebilirsiniz.

Öncelikle bilmeyenler için Mercusys aslında TP-Link'in alt markası. Cihazlar, TP-Link'in kendi fabrikalarında üretiliyor ve TP-Link'in desteği ile ülkemizde kullanıcılara sunuluyor. Çift antenli ve direkt priz takılabilen Mercusys ME30’un altında bir ethernet portu bulunuyor. Bu sayede kablosuz ağınızı genişletip, ethernet yoluyla da istediğiniz bir cihazınızı bu port ile internete bağlayabilirsiniz.

Peki kurulum nasıl derseniz oldukça basit. Yönlendiricinizdeki WPS düğmesine ve genişleticinizdeki WPS düğmesine basın. Daha sonra ME30'un üzerindeki LED ışık yeşile dönecek. Bundan sonra telefonunuzun Wi-Fi ağı kısmından ME30'u hangi modeme bağladıysanız, onun "EXT" uzantılısını göreceksiniz. Bunu seçtiğinizde ana modeminizin şifresi ile bağlantı kurabilirsiniz. Evet, burada TP-Link'in mobil uygulama desteği şimdilik yok ama açıkçası buna pek ihtiyaç da duymuyorsunuz.

Wi-Fi AC destekli Mercusys ME30, bu sayede standart bir evin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor. Toplamda 1200 Mbps teorik hız sunan cihaz, dual band desteğine de sahip. Yani hem 2,4 GHz bandından faydalanabilir hem de 5GHz ağ bandı üzerinden cihazlarınızla haberleşebilirsiniz. Mercusys, hız anlamında 4K akış ve çevrimiçi oyun için ideal olan 1200 Mbps'ye kadar Wi-Fi desteği sunuyor. Cihaz, 5GHz bandında 867 Mbps'ye; 2,4GHz bandında ise 300 Mbps'ye kadar teorik hızlar sağlayabiliyor. Bu değerlerin altyapınıza bağlı olduğunu unutmayın.

Mercusys ME30, herhangi bir router veya kablosuz access point ile çalışabiliyor. Cihazı internet sinyalinin hiç ulaşmadığı arka odaya ulaştırmak için ara bölgeye yerleştirmeniz yeterli. Böylece modem sinyalinin zayıfladığı yerde, bu cihaz devreye girecek ve sinyal kalitesini yenileyerek arka odaya teslim edecek. Konumuz bundan ibaret. Kısaca çok yorulmadan evinizin arka odalarındaki zayıf olan Wi-Fi sinyalini güçlendirmek istiyorsanız Mercusys ME30 modeline göz atabilirsiniz.