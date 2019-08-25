Merdiven elektriğini üzerinize alın!

Türkiye’de 43.5 milyon elektrik abonesinin yüzde 4.6’sı yani yaklaşık 2 milyonu aboneliğini kendi üzerine almadan veya taşınırken iptal ettirmeden usulsüz kullanım yapıyor. Bu kişiler başkasının elektrik borcunu ödeme riskiyle karşı karşıya. İşin diğer boyutu ise mağduriyetler. Birçok apartmanda kapı otomatiği ile merdiven elektriğinin abonesi müteahhit ya da o evde otururken ayrılanların üzerine.

DENETİMLER ARTMIŞ DURUMDA

Elektrik şirketleri usulsüz elektrik kullanımının önüne geçmek için son günlerde denetimlerini de artırmış durumda. Kapı otomatiği ile merdiven elektrikleri o apartmanda oturanların, apartman ya da site yönetiminin üzerine değilse kesme işlemi yapılıyor. Yani usulsüz kullanım olarak değerlendirilerek yapılan işlem apartman sakinlerinin de mağdur olmasına neden oluyor.

MAĞDURİYET VE ZAMAN KAYBI

Yeniden abonelik işlemleri kolay gibi görünse de apartmandaki dairelerle tek tek görüşüp abonelik işleminin yapılmasına karar verilmesi, görüş birliğinin sağlanması en az 1 günlük kayba neden oluyor. Bu yüzden ışıklar yanmıyor, kapı otomatiği hatta asansör çalışmıyor. Sizin apartmanda da böyle bir durum varsa bir an önce aboneliği kendi üzerinize geçirmenizde fayda var.

KİŞİ VEYA YÖNETİM ALABİLİR

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Ortak kullanım alanındaki abonelikler apartman ve site yönetimi adına alınmalı. Resmi bir yönetimi olmayan apartmanlarda aynı binada aboneliği olan herhangi bir kişi ortak kullanım alanına abonelik yapabilir” dedi. Bakal, mühürlü saatin kırılması halinde de bu eylemin kaçak enerji kullanımı olarak değerlendirileceğine dikkat çekti.

15 GÜN İÇİNDE İŞLEM YAPILMAZSA...

Halit Bakal, aboneliği başkası üzerine olan elektrik kullanımının (usulsüz kullanım) tespiti halinde yapılacak işlemi şöyle aktardı: “Usulsüz kullanım için usulsüz kullanım ihbarı kullanıcıya tebliğ ediliyor ve 15 gün süre veriliyor. 15 günlük süre içerisinde aboneliği kendi adına almaz ise Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda elektrik kesilerek kesme-açma bedelinin 5 katı bedel kullanıcıya faturalandırılıyor. Bu bedeller bağlantı gruplarına göre değişiklik göstermekle birlikte 858 TL’ye kadar yansıtılabilir. Ancak bu tutara KDV dahil değil. KDV dahil edildiğinde tutar 1000 TL’yi aşıyor.”