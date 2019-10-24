Merdivenlerden düşüp yaralanan Emir: Park istiyoruz

İstanbul Beyoğlu’nda 11 yaşındaki Emir Haktan Doğan önceki gün arkadaşlarıyla sokak arasında top oynuyordu. Bir arkadaşıyla giriştiği ikili mücadele sırasında 2 metre yükseklikten bir binanın bodrum katına inen merdiven boşluğuna kafa üstü düştü.

Mucize eseri ölümden dönen Emir’in kafası yarıldı, sağ kolu kırıldı.

'Başka oynayacak alan yok'

Emir yaşadığı anları şu cümlelerle ifade etti:

"Arkadaşlarımla yolda top oynuyorduk. Top bendeydi arkadaşım da benden top almaya çalıştı. Arkadaşım benden topu almaya çalışırken alamadı sonra beni itti. Bende orada korkuluklar olmadığı için oradan aşağıya yuvarlandım. Sürekli burada oynuyoruz başka oynayacak alan yok. Düştüğüm alanda bir ağ veya korkuluk gibi önlem olsa bizim için daha iyi olur. Kolumda kırıklar var. Kolum şu anda alçıda, kırık tam olarak kaynamazsa ameliyat olacağım. Kafamda da yarıklar var. Bu yakınlarda park yok bu bölgeye park yapılsa bizim için daha iyi olur"

DHA







