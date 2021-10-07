Mergim Berisha iddialı: İlkini attım, devamı gelir
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve istatistikleri taraftarda büyük beklenti yaratan Berisha, ilk golünü geçen hafta atmıştı. Oynadığı 7 maçta 1 kez fileleri havalandırabilen golcü oyuncu, 'Devamı gelecek' dedi.
07 Ekim 2021, Perşembe 13:35 Son Güncelleme:
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Mergim Berisha, geçen sezon Salzburg’da 22 gol, 14 asistlik müthiş performansı sonrası dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe'nin, 23 yaşındaki oyuncuyu alması Avrupa'da şaşkınlık; Türkiye'de takdirle karşılanmıştı.
Ancak Berisha'nın Fenerbahçe kariyeri istediği gibi başlamadı. Düzenli oynamakta sorun yaşayan oyuncu, ilk golünü nihayet 7. maçında Kasımpaşa karşısında atmıştı.
Berisha, “Burada rakipler gerçekten güçlü. Herkes kazanmak için sahaya çıkıyor. Alışmak kolay değil ama uyum sürecimi geride bıraktım. Benim için önemli olan ilk golü atmaktı. Bundan sonra devamı gelecek. Umarım uzun yıllar bu formayı giyip büyük katkı sağlarım ve şampiyonluklar yaşarım” ifadelerini kullandı.
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