''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' yazan hasta hayatını kaybetti
Kayseri'de 59 yaşındaki Mehmet İridağ, ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin ya ben seni'' paylaşımı ile corona virüse yakalandığını duyurmuştu. İridağ, 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
14 Ekim 2020, Çarşamba 14:07 Son Güncelleme:
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Kayseri'de yaşayan emekli işçi Mehmet İridağ (59), 4 Eylül günü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İridağ, corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.
Sosyal medyadan duyurdu
Hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran İridağ, ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni. Testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Dualarınızı eksik etmeyin'' ifadesini kullandı.59 yaşındaki İridağ, dün 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan İridağ'ın cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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