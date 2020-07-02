Magazin 'Merhem'e Umut Açıkgöz yorumu

'Merhem'e Umut Açıkgöz yorumu

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'Merhem'e Umut Açıkgöz yorumu

"Sevdamı Uyuttum" şarkısıyla müzik dünyasında dikkatleri üzerine çeken Umut Açıkgöz, sürpriz bir çalışmaya imza attı. Sanatçı, daha önce Safiye Soyman'ın seslendirdiği "Merhem" şarkısını yorumladı. Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz'e ithafen yazılan şarkının düzenlemesinde de Açıkgöz'ün imzası var.

02 Temmuz 2020, Perşembe 12:05 Son Güncelleme:
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Adını ilk kez 7 yıl önce konuk olduğu "Beyaz Show" programıyla duyuran Umut Açıkgöz, şimdilerde her pazar Uçankuş TV'de yayınlanan müzik programıyla seyirci karşısına çıkıyor. Müzik çalışmalarına da devam eden Açıkgöz, son olarak "Sevdamı Uyuttum" single'ını yayınlamış ve büyük ses getirmişti. Sanatçı yine iddialı bir çalışmaya imza attı.

Umut Açıkgöz, daha önce Safiye Soyman'ın seslendirdiği "Merhem" şarkısını yorumladı. Hüsniye Kaya tarafından Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz'e ithafen bestelenen şarkı, Umut Açıkgöz'ün etkileyici sesinde bambaşka bir ruha büründü. Başarılı sanatçı ayrıca eserin düzenlemesine de imzasını attı. "Merhem", 1 Temmuz'da Azka Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekilen klibi de aynı tarihte yayına girdi.

Umut Açıkgöz yorumcu kimliğinin yanında başarılı bir klavye sanatçısı. "Türkiye'nin ilk on parmak klavye çalan müzisyeni" unvanına sahip olan Açıkgöz, etkileyici performanslarıyla sosyal medyada adından övgüyle söz ettiriyor. Genç yetenek ayrıca aralarında Bülent Ersoy, Seda Sayan, Coşkun Sabah, Hakan Altun, Ümit Besen ve Işın Karaca'nın da bulunduğu Türkiye'ye mal olmuş dev seslerle çalışıyor.

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