Meriç Aral, göğüs dekoltesiyle ateş gibi yaktı

Geçtiğimiz sezon Söz dizisinde Eylem olarak ekranda yer alan ünlü oyuncu Meriç Aral, başarılı performansı ile göz doldurmuştu.

Oyuncu, Biz Böyleyiz filmi ile 2020 yılına giriş yaptı. Yaz aylarında çekimleri tamamlanan filmin vizyona girmesinin ardından takipçilerine beğenip beğenmediklerini soran Meriç Aral, paylaştığı göğüs dekolteli elbisesi ile de çok konuşuldu.

Takipçilerinden “Ateş gibi yakıyorsun” yorumları alan Meriç Aral’a filmle ilgili gelen yorumlar şöyle:

- Bu ne güzellik bebek.

- Çok ama çok güzelsin.

- Nasıl zarafet allahım kalbe zarar.

- O kadarrr güzelsin ki bir tane kelime bulamıyorum söylemeye.

- Meriç Aral diye yazılır prenses diye okunur.

Meriç Aral kimdir?

Meriç Aral 17 Kasım 1988 tarihinde dünyaya geldi. Anne babası da avukat olan oyuncu, lise eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi’nde hukuk ve yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi aldı. 2012 yılında mezun olan Meriç Aral, avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık yapmak istememiş bunun üzerine Yeni Sinemacılar'da film asistanı olarak çalışmaya başladı.

Oyunculuk kariyerine 2012’de başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak’ın rol aldığı Sultan dizisinin deneme çekimlerine davet edilip kabul edince başlamış oldu. Ardından, 2013 – 2015 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Mine Tugay, Şebnem Dönmez'in oynadığı “Medcezir” dizisinde Hale karakterini canlandırdı.

2014 yılında Unutursam Fısılda filminde Mediha karakterini canlandırdı. 2015 yılında yayınlanan Hesapta Aşk filminde Ezgi karakteri ile yıldızı daha da parlayan Meriç Aral, 2016 yazında Yüksek Sosyete dizisinde başrollerden biri olan Ece karakterine hayat verdi. Meriç Aral, Star Tv'de ikinci sezonu yayınlanan Söz adlı dizide Eylem Mercier karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.