Meriç Erkan yer aldığı filmlerin yanı sıra gündüz kuşağında katıldığı programlarda yaptığı ilginç dans gösterileri ile tanınıyordu. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Meriç Erkan’ın verdiği son röportaj bir anda gündem oldu. Peki, eski hayatından çok farklı imaja sahip olan adını Mahmut olarak değiştiren Meriç Erkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, filmleri ve yaşamına ilişkin ayrıntılar…

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun’da dünyaya gelen Meriç Erkan, ilköğretimini de burada tamamladı. 1987’de Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başlayan Meriç Erkan, adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyurdu. Ahu Tubğa ile yaşadığı aşk ile ülke gündeminde yer eden ünlü isim, "Esra Erol’da” programına katıldı ancak buradan olaylı bir şekilde ayrıldı ve program hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu. Yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekilen ve ekranlarda yer almayan Meriç Erkan, geçtiğimiz günlerde verdiği röportaj ve büyük değişimiyle yeniden ülke gündemine oturdu…

ADINI DEĞİŞTİRDİ MAHMUT ERKAN OLDU

Meriç Erkan geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak'a verdiği röportajında, Nasuh tövbesi ettiğini ve bambaşka bir hayata geçtiğini söyledi.

Sakal bıraktığı ve cübbe giydiği görülen Meriç Erkan daha önceki yaşamı hakkında “Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım” ifadelerini kullandı.

Erkan, “Pişman olacağı şeyleri yapmasın kimse, sonra çok üzülürler” diyerek de düşüncelerini paylaştı…

MERİÇ ERKAN FİLMLERİ