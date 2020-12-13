Türkiye Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı

Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı

Türkiye

Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı

Meriç Nehri'nin debisi, bölgeye düşen yağışlarla 3 katına çıkarak mevsim normalleri seviyesine yaklaştı.

13 Aralık 2020, Pazar 22:29 Son Güncelleme:
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Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de hafta ortasından itibaren etkili olan yağışlar, Meriç Nehri'nin debisini yükseltti. Nehrin, 6 Aralık'ta Kirişhane istasyonunda yapılan ölçümde 71 metreküp/saniye olan debisi, bugün yaklaşık 3 katı seviyesinde 209 metreküp/saniye ölçüldü.

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DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nden dün yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da Meriç, Tunca ve Arda nehirleri havzalarında yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği, yapılan modellemelere göre Tunca Nehri'nde su miktarının 40 metreküp/saniye, Meriç Nehri'nde ise 750 metreküp/saniye seviyesine kadar yükselebileceği, ancak herhangi bir taşkın riski oluşmayacağı bildirilmişti. 

AA


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