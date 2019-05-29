Merih adım adım Juventus'a! 15 milyon euroya transfer oluyor
Milli futbolcu Merih Demiral, İtalyan devi Juventus'a transfer oluyor. Türkiye'de son olarak Alanyaspor'da gösterdiği performansla Serie A'ya giden Merih, kısa sürede buradaki başarısının üstüne koydu ve Juve'nin radarına takıldı. Transferle ilgili detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor
İtalya Ligi Serie A'da Sassuolo takımında forma giyen Merih Demiral, Juventus'a transfer olmak üzere...
İtalyan basını, Merih Demiral'ın Juventus'a 5 yıllık imza atacağını ve Juventus'un Sassuolo'ya 15 milyon euro civarında bir bonservis ücreti ödeyeceğini yazdı.
Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan, Portekiz macerası sonrası Aytemiz Alanyaspor'la başarılı bir grafik çizen Merih Demiral, Serie A'da gösterdiği performansın ardından Juve'nin radarına takılmıştı.
Transferle ilgili kısa sürede somut adımların da atılması bekleniyor. (Hürriyet)