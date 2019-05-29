Merih adım adım Juventus'a! 15 milyon euroya transfer oluyor

Merih adım adım Juventus'a! 15 milyon euroya transfer oluyor Milli futbolcu Merih Demiral, İtalyan devi Juventus'a transfer oluyor. Türkiye'de son olarak Alanyaspor'da gösterdiği performansla Serie A'ya giden Merih, kısa sürede buradaki başarısının üstüne koydu ve Juve'nin radarına takıldı. Transferle ilgili detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor