Futbol Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımında bulunacak

Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımında bulunacak

Futbol

Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımında bulunacak

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımında bulunacak.

26 Mart 2020, Perşembe 19:31 Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs salgını sebebiyle Türkiye'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, evlerinden çıkmak zorunda olan insanların durumuna kayıtsız kalmadı. Genç futbolcu, Kızılay aracılığıyla 2 bin aileye erzak yardımında bulunacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Merih Demiral, ''Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay’ın belirleyeceği 2 bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını da yapacağımı belirtmek isterim'' ifadelerini kullandı.


İSTANBUL (DHA)

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