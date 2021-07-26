Merih Demiral Almanya yolcusu!
Juventus'ta bir süredir satışına sıcak bakılan Merih Demiral için Premier Lig iddiaları güçlenmişti. Ancak devreye giren sürpriz takım Borussia Dortmund oldu. Merih, Dortmund'a yakın.
26 Temmuz 2021, Pazartesi 10:50 Son Güncelleme:
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Borussia Dortmund, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. Romano, transfer iddiaları konusunda oldukça başarılı bir duyumcu.
Juvnetus'un 35 milyon euro istediği yazılırken Dortmund'un da bu parayı ödemeye hazır olduğu söylendi.
Merih'in talipleri arasında Tottenham, Everton ve Atalanta'nın da olduğu iddia ediliyor.
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