Merih Demiral Almanya yolcusu!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Borussia Dortmund, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. Romano, transfer iddiaları konusunda oldukça başarılı bir duyumcu.

Juvnetus'un 35 milyon euro istediği yazılırken Dortmund'un da bu parayı ödemeye hazır olduğu söylendi.

Merih'in talipleri arasında Tottenham, Everton ve Atalanta'nın da olduğu iddia ediliyor.















