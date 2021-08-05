Futbol Merih Demiral Atalanta forması giyecek

Merih Demiral Atalanta forması giyecek

Futbol

Merih Demiral Atalanta forması giyecek

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oldu. Merih, satın alma opsiyonuyla kiralandı.

05 Ağustos 2021, Perşembe 17:39 Son Güncelleme:
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Juventus Merih Demiral'ı satılık listesine koymuş ve 35 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.

Serie A'nın bir diğer takımı Atalanta, Merih'i kiraladı. NTVSpor'un İtalyan medyasına dayandırdığı habere göre, Merih için 3 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro satın alma opsiyonu koyuldu.

Atalatan, Merih'i alır ve satarsa satış payından yüzde 10'u Juventus'a verecek.

Merih Demiral'ın yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçtiği dahi iddia edildi.

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