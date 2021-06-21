TRT Spiker Ersin Düzen, Galler maçının sonunda yaptığı yorumda, "Kazandığımız maçlardan sonra röportajlara Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Merih, Çağlar, Yusuf gibi isimler geliyor. Bugün ise gelen isimler Mert Müldür, Umut Meraş, Halil Dervişoğlu..." diyerek tecrübeli isimlerin mağlubiyet zamanlarında ortadan kaybolduğunu ima etmişti.
Futbol Merih Demiral, Ersin Düzen'in eleştirisine cevap verdi
Merih Demiral, İsviçre maçının ardından bu yoruma üstü kapalı cevap verdi. Merih, sözlerine "İyi günde de kötü günde de buradayım. Gelir konuşurum, merak etmeyin" diyerek başladı. Juventus stoper sözlerine şöyle devam etti:
Böyle olmasını beklemiyorduk. Beklenti vardı, beklenti çok olunca üzüntü de çok oluyor. Bizler de bunu yaşıyoruz. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Ama turnuvanın en genç takımıyız. Önümüzdeki turnuvalara katılarak nasıl bir takım olduğunu herkese göstereceğiz.
İnşallah bunları telafi edeceğiz. Tabii ki herkesten çok özür diliyoruz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Önümüzdeki turnuvalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum.
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