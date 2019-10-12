Merih Demiral harikalar yarattı, sosyal medya yıkıldı!

Kariyerini İtalyan devi Juventus’ta sürdüren Merih Demiral, savunmada eksik kaldığımız anlarda hızıyla iki kritik atağı önlemeyi başardı. Merih, 90 dakika boyunca girdiği 15 ikili mücadelenin 13’ünü kazanırken, kafa toplarında da 10’da 9’la oynadı.
Maçın ardından tecrübeli futbolcu, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Askerlerimizi bir nebze olsun mutlu ettiysek, ne mutlu bize. Umarız Fransa’yı da yeneceğiz, daha iyisini yapacağız ve finallere gideceğiz” diye konuştu.
Genç yıldızın performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İşte Merih Demiral için tweet'lerin bazıları...
Kaynak: Fanatik
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