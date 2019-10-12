Merih Demiral harikalar yarattı, sosyal medya yıkıldı!

Maçın ardından tecrübeli futbolcu, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Askerlerimizi bir nebze olsun mutlu ettiysek, ne mutlu bize. Umarız Fransa’yı da yeneceğiz, daha iyisini yapacağız ve finallere gideceğiz” diye konuştu.



