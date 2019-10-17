Merih Demiral için 30 milyon euro teklif ettiler

İtalyan kulübü Juventus, milli futbolcumuz Merih Demiral için Manchester United'dan gelen 30 milyon euroluk teklifi kabul etmedi

17 Ekim 2019, Perşembe 20:02
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Merih Demiral için 30 milyon euro teklif ettiler

Milli takımımızın stoperi Merih Demiral için dev bir teklif geldi! Manchester United, Merih için Juventus'a 30 milyon euro teklif etti ancak İtalyan ekibi, 'Merih satılık değil' diyerek bu teklifi geri çevirdi.

İtalya basınında çıkan habere göre Manchester United, Merih Demiral için 30 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Juventus, Milan'dan aldığı teklifi de geri çevirmişti

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, kulüp olarak Merih'e çok inandıklarını ve Türk futbolcunun satılık olmadığını Manchester United'a bildirdi.

Milli futbolcu için Milan'ın da ilgisi olmuş ancak Juventus, Milan'dan aldığı teklifi de anında geri çevirmişti.

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