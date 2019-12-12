23 yaşındaki Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'nin son hafta mücadelesinde Devler Ligi'ndeki ilk tecrübesini yaşadı. D Grubu karşılaşmasında Bayer Leverkusen'i deplasmanda 2-0 yenen Juventus'ta defans ikilisini Merih ile Rugani oluşturdu.

Juventus'un gol yemeden tamamladığı karşılaşmada maçın en önemli defans müdahalesi Merih Demiral'dan geldi.

Leverkusen'in Almanya futbolunun süperstar adayı Kai Havertz'ın Buffon'la karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda Merih, çabukluğunu ve bacaklarının uzunluğunu kullanarak rakibinin önüne kaydı ve topu engelledi.









Pozisyonun ardından Merih'i Buffon ve birçok takım arkadaşı tebrik etti.

Maç sonunda da Juventus, resmi Twitter hesabından Merih Demiral'ı etiketleyerek "Çok iyiydin, Merih Demiral" tweet'ini attı.

Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri de maç sonu açıklamasında Merih şu sözlerle kutladı: "Dörtlü savunma oyununu iyi oynadık. Bugün Merih en agresif oynayan oyuncumuzdu ve bu yüzden takım arkadaşlarından daha iyi göründü"



