Merih Demiral sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Roma maçında sakatlanan Merih Demiral'ın çapraz bağlarında kopma meydana geldiği ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Merih Demiral, 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kaçıracak.
Juventus'un Roma'yla oynadığı maçın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'dan kötü haber geldi.
Maurizio Sarri, maç sonu yaptığı açıklamada Merih'in durumunun ciddi göründüğünü söylemişti.
Yapılan kontrollerin ardından milli stoperin 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezon kapattığı açıklandı.
Merih Demiral ne yazık ki tıpkı Yusuf Yazıcı gibi EURO 2020'yi de kaçıracak.
Juventus, resmi hesabından yayınladığı mesajda "Yakın zamanda dön Merih, seni bekliyoruz <3" yazdı.
https://twitter.com/juventusfc/status/1216685509998714880