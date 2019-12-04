Merih Demiral: Ronaldo çok sıcak bir insan

Sassuolo’da kısa süre oynadıktan hemen sonra Juventus’a transfer oldun bunu bekliyor muydun?

Juventus dünyanın en önemli kulüplerinden biri, geçmişten bugüne kadar en iyi savunmacıların top koşturduğu bir ekip ve tabii ki burada olmak heyecan verici. Bu seviyelere ulaşmak ekibimle birlikte yola çıkarken hazırladığımız kısa, orta ve uzun vadeli planların içerisinde yer alıyordu ama açık söylemek gerekirse bu seviyeye bu kadar çabuk geleceğimizi tahmin etmiyorduk.

Juventus’ta güçlü defans oyuncuları var, kendi şansını nasıl görüyorsun?

Prensiplerimin başında antrenmanlarda ve maçlarda performansımın yüzde 100’ünü vermek geliyor. Bu prensip sayesinde kendimi hep rahat hissediyorum. Kadro yapılanmasına da, oynayacak oyunculara da teknik ekip karar veriyor. Bu yüzden yorum yapmam doğru olmaz. Ama şunu belirtmeliyim ki hedefim her zaman oynamak için mücadele etmek.





Cristiano hep yanımdaydı

Transfer olduktan sonra takım arkadaşlarının sana yaklaşımı nasıl oldu?

Bu süreçte beni en çok etkileyen olay, sağlık kontrolü için J Medical’e geldiğimde takımın tatilde olmasına rağmen kaptanımız Chiellini’nin yanıma gelip benimle tanışması oldu. Bu beni çok mutlu etti. İlk geldiğim günlerde Emre abi kulübü tanımam için bana yardımcı oldu. Mental anlamda ise Cristiano hep yanımdaydı.

A Grubu’nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleştik neler söyleyeceksin?

Zor bir gruba düştük. İtalya grubunda hiç maç kaybetmedi. Galler ve İsviçre güçlü takımlar olmasa EURO 2020’de olamazlardı. Biz de zorlu bir gruptan başarıyla çıktık. Son dünya şampiyonundan 4 puan aldık. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Gruplarda gösterdiğimiz mücadeleyi Avrupa Şampiyonası’nda devam ettirerek başarılı bir turnuva geçirmek istiyoruz.





En iyi 11’de yer almak benim ve ülkem adına büyük gurur

1 yıldır Serie A’dasın. İtalya ile aynı gruptayız. Senin için ayrı bir heyecan olacak…

İtalya güçlü bir ekip. Bunu da grup aşamasında maç kaybetmeyerek gösterdiler. Turnuvanın açılış maçının İtalya ile Türkiye arasında olması benim için de güzel bir sürpriz oldu. Her zaman yaptığımız gibi elimizden gelenin en iyisin sahaya yansıtacağız. Gruplar belli olduktan sonra soyunma odasında Chiellini yanıma geldi ve ‘Biz sizden güçlüyüz’ dedi. Ben de Matuidi ’ye dönerek ‘Biz de Dünya Şampiyonu’nu yendik’ dedim. Matuidi ise ‘Biz grubu lider bitirdik’ dedi. Hep beraber gülümsedik. Sporun eğlenceli olan bu tarafını çok seviyorum.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde en iyi 11’e seçildin. Bununla ilgili neler söylemek istersin?

Benim için takım oyunu hep ön planda oldu. Güçlü olduğumuzu Şenol hoca önderliğinde herkese gösterdik. Takımın güçlü olması benim performansımı da etkiledi. Kısacası benim iyi olmamda takımın güçlü olması da etkili oldu. Akan oyunda hiç gol yemedik ve bence bu büyük başarı. En iyi 11’de yer almak benim ve ülkem adına büyük gurur.





Çocuklara, çalışarak her şeyin mümkün olduğunu ispatladım

Juventus 11’de maçlara çıkmamana rağmen hep hazır oldun. Milli maçlarda ayrı bir konsantrasyonun vardı. Bunu nasıl başardın?

Son 4 aydır dünyanın en iyi oyuncuları ile birlikte antrenman yapıyorum. Maçlarda oynamasam da yüzde yüzümü veriyorum. Juventus’ta idmanlar maç temposuna yakın geçiyor zaten. Bu da bu kadar hazır olmamda etkili ama tabii ki düzenli oynamak en ideal olanı…

28 numaranın senin için önemi ne?

28 Aralık benim için önemli bir gün. O tarihte annemi kaybettim. O gün kendi kendime asla pes etmemek üzerine söz verdim ve şükürler olsun ki bugün burada o sözü tutarak, hayalleri olan çocuklara çalışarak her şeyin mümkün olduğunu ispatladım.





Antrenmandan eve, evden antrenmana gidiyorum

Sezon başında ve şu anda transfer söylentilerine adın hep karıştı senin düşüncen nedir?

Bu tarz söylentileri ben de takip ettim. Ama röportajın başında da söylediğim gibi prensiplerimden biri her maç ve antrenmanda performansımın yüzde yüzünü sahaya yansıtmaya çalışmak. Bunu yaptığım sürece işlerin iyi gitme olasılığı yüksek. Her zamanki gibi işime odaklanmaya devam ediyorum. Transferle ilgili bir konu olduğunda ekibim ve kulübümle birlikte gerekli görüşmeleri yapar ve ardından benim dahil olacağım bir durum olursa haberdar olurum.

Torino’ya alışabildin mi, günlerin nasıl geçiyor?

Sassuolo’da oynadığım 6 ayda İtalyan kültürüne alışmıştım. Bu yüzden Torino’ya alışmam zor olmadı. Torino’nun merkezinde küçük bir ev kiraladım. Kariyer koçum Tayfun Kıy ile yaşıyorum. Ekibim bana her şeyi kolaylaştırıyor. Genelde antrenmandan eve, evden antrenmana gidiyorum. Akşam idmanım olmadığında ise evde yemek yeme fırsatımız oluyor. Haftada bir ya da iki gün dışarıda yiyorum. Kısacası evden idmana idmandan eve gidiyorum.





Bence Ronaldo dünyanın en iyisi

Ballon d'Or ile ilgili düşüncelerin neler?

Bir gün mutlaka bir Türk futbolcunun Ballon d'Or’u kazanacağına yürekten inanıyorum.

Ronaldo ile ilk karşılaşman nasıl oldu, aranız nasıl?

Manchester City'ye giden Cancelo ile Portekizce konuştuğumu görünce yanıma geldi ve Portekizce konuştuğum için mutlu olduğunu söyledi. "Oooo Turco Portekizce konuşuyormuş" falan dedi. O günden sonra hep Portekizce konuştuk. Çok sıcak bir insan. Bana yeni Portekizce kelimeler öğretiyor. Sahada ne yapmam gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Yanlış yaptığım şeyler olursa uyarıyor. Geçmişte Sporting'de çalıştığımız hocalardan konu açılınca onları konuşuyoruz. Bence Ronaldo dünyanın en iyisi. Onunla aynı takımda olmak benim için büyük şans!

Bakanımıza çok teşekkür ediyorum

Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile olan tanışıklığımız Alanyaspor’daki günlerime dayanıyor. Aramızda bir abi kardeş ilişkisi mevcut. Kulübümüz Çin seyahati için her sporcumuza yapıldığı gibi benim için de vize başvurusunda bulunmuştu. Ancak kulübümüze benim adıma olumsuz bir yanıt gelmiş. Bu durumun medyada haber olmasından sonra bakanımız durumu öğrenmiş. Ardından da herhangi bir zorunluluğu olmamasına rağmen gerekli girişimleri yaparak vize almamı sağladı. Bu benim için çok önemliydi. Çin’de oynadığımız Inter maçında görev alma şansı bulmuştum. Bunun için Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na çok teşekkür ediyorum.

FANATİK