Futbol Merih Demiral'a bir talip daha

Merih Demiral'a bir talip daha

Futbol

Merih Demiral'a bir talip daha

Juventus'ta performansıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Merih Demiral'a bir talip daha çıktı.

16 Nisan 2020, Perşembe 23:23 Son Güncelleme:
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Juventus'ta ilk 11'de yer almaya başlamasının ardından sakatlık geçiren genç oyuncu Meri'in talipleri artıyor. İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; PSG, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde; Merih'in kaptan Thiago Silva'nın yerine düşünüldüğü ve bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi.

Juventus daha önce Milan'ın yaptığı 40 milyon euroluk teklifi reddetmişti. PSG'nin ise Serie A ekibini ikna edebilmek için Leandro Paredes ve bir miktar para şeklinde teklif yapacağı kaydedildi.


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