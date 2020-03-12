Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli oyuncu Merih Demiral, koronavirüsle ilgili ilk açıklamasını resmi Twitter hesabından yaptı.

Türkiye Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu, "#Covid_19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın" dedi.

Merih, çapraz bağlarının kopmasının ardından 13 Ocak'tan beri futboldan uzak kalmıştı ve tedavisine devam ediliyordu.

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