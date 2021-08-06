Futbol Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu

Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu

Futbol

Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu

Atalanta Kulübü, Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

06 Ağustos 2021, Cuma 19:01 Son Güncelleme:
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23 yaşındaki milli futbolcunun yeni kulübü belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Merih Demiral, Juventus formasıyla 2 sezonda 32 maçta görev alırken, 1 de gol atma başarısı gösterdi.

DHA

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