Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu
Atalanta Kulübü, Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
06 Ağustos 2021, Cuma 19:01 Son Güncelleme:
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23 yaşındaki milli futbolcunun yeni kulübü belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Merih Demiral, Juventus formasıyla 2 sezonda 32 maçta görev alırken, 1 de gol atma başarısı gösterdi.
DHA
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