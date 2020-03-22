Dünya Merkel corona virüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Merkel corona virüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Dünya

Merkel corona virüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Almanya Başbakanı Merkel yeni tip corona virüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

22 Mart 2020, Pazar 20:56 Son Güncelleme:
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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun corona virüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti. Seibert, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti.

Angela Merkel'in karantina günlerinde evinden çalışacağını bildiren Seibert, Başbakanın yakın zamanda corona virüs testi yaptıracağını vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugünkü basın toplantısında ülke çapında corona virüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması gerektiğini açıklamış, aileler ve birlikte yaşayanlar hariç 2 kişiden fazlasının bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurmuştu.

AA

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