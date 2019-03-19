Merkel: Düzenli Brexit için mücadele edeceğim

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) öngörüldüğü 29 Mart'a kadar düzenli bir Brexit'in gerçekleşmesi için mücadele edeceğini söyledi.

Merkel, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Küresel Çözümler Zirvesi (Global Solutions Summit)" konferansında konuşma yaptı ve soruları cevapladı.

İki gün sonra Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde Brexit konusunda İngiltere'nin taleplerini dinleyeceklerini ve bu taleplere nasıl cevap verileceğini değerlendireceklerini ifade eden Merkel, AB'den ayrıldıktan sonra İngiltere ile iyi ilişkilerin olmasını istediğini, bunun hem Almanya'nın hem de AB'deki 27 ülkenin çıkarına olduğunu belirtti.

"29 Mart'ın son saatine kadar düzenli bir çıkış için mücadele edeceğim." diyen Merkel, ancak bunun için çok fazla vaktin kalmadığını kaydetti.

SAVUNMA HARCAMALARI

Almanya'nın savunma harcamalarına ilişkin yapılan eleştirilere de cevap veren Merkel, bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1,35'inin, gelecek yıl da yüzde 1,37'sinin savunma harcamalarına ayıracağını ifade etti. Merkel, 2024'e kadar ise bu oranı 1,5'e çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

Yalnızca savunma ve askeri alana yapılan harcamalara odaklanmanın da yanlış olacağını anlatan Merkel, krizlerin önlenmesine ve kalkınma yardımlarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın iki büyük bankası Deutsche Bank ve Commerzbank'ın birleşme görüşmelerine başlamasına ilişkin bir soru üzerine Merkel, iki özel şirketin kararı kendilerinin vereceğini, kendisinin de bu kararı bekleyeceğini söyledi.

"AFRİKA'YI PARTNER OLARAK GÖRMEK LAZIM"

Başbakan Merkel, Afrika'nın gelişmesinin desteklenmesi gerektiğini de ifade ederek, "Afrika Birliği çok öz güven kazandı." dedi.

Afrika'ya karşı "ataerkil yaklaşımdan" vazgeçmek gerektiğini vurgulayan Merkel, "Afrika'yı bir partner olarak görmek lazım. Fikirlerini de dinlemek lazım." şeklinde konuştu.

Merkel, Afrika'yı sivil topluma güvenmesi konusunda cesaretlendirmek gerektiğini de sözlerine ekledi.

AA