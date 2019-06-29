Merkel neden titriyor?

Sekiz gün önceki titreme nöbetine ‘Sıcak hava ve su yetersizliği neden olmuş olabilir’ diyen Alman doktorlar, şimdi Başbakanın sağlık durumunu ciddiye alması, titremenin altında multipl skleroz, parkinson gibi ciddi hastalıkların olabileceğini söylüyor. Bild Gazetesi ise Merkel’in çevresine dayanarak nöbetin kandaki şeker seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan hipoglisemi atağı olabileceğini yazdı.

Alman Hükümet Sözcüsü Martina Fietz, dün Merkel’in sağlığıyla ilgili sorulara Başbakan’ın Japonya’daki G-20 zirvesi çerçevesinde temaslarının sürdüğüne işaret ederek “Osaka’dan gelen görüntüler, Şansölye’nin aktif ve sağlıklı olduğunu gösteriyor” dedi.

SEÇENEKLER NE?

14 yıldır iktidarda olan Merkel’in görevi yapamaz hale gelmesi durumunda anayasal seçeneklerin neler olduğuna dair de tartışma sürüyor. Anayasa başbakanın sağlık nedeniyle görev yapamaması durumunda ne olur sorusuna bir açıklık getirmiyor.

Başbakanın, kabinesinden bir bakanı kendine yardımcı atayabileceği, bakanlar kurulunun da başbakan yardımcısına başbakanın görevlerini devredebileceği konuşuluyor. Konuşulan bir diğer seçenek ise Merkel’in görevini partisi Hıristiyan Demokratların başındaki Annegret-Kramp Karrenbauer’e devretmesi.

Hürriyet - Celal Özcan