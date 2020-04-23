Türkiye Merkel: Uzun bir süre salgınla yaşayacağız

Merkel: Uzun bir süre salgınla yaşayacağız

Türkiye

Merkel: Uzun bir süre salgınla yaşayacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, corona virüs salgınında son aşamada olunmadığını açıkladı.

23 Nisan 2020, Perşembe 10:37 Son Güncelleme:
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Almanya Başbakanı Merkel, corona virüsle yaşamanın zor olduğunu ancak uzun bir süre boyunca salgınla birlikte yaşamak durumunda olduklarını söyledi. Henüz pandeminin sonunda olmadıklarını vurgulayan Merkel, corona virüs sorununun uzun süre siyasette de olacağını söyledi.

Hiçbir kararın kendisini corona virüs kısıtlamaları kadar zorlamadığına değinen Merkel, sağlık sistemini iyileştirmek için zaman kazandıklarını, şu ana kadar salgınla iyi bir şekilde baş ettiklerini söyledi. Günlük hayata virüs ortadan kalkmadan dönmenin mümkün olmadığını ve durumun çok ciddi olduğunu söyleyen Merkel, pandemide akıllıca ve dikkatli davranmak gerektiğinin altını çizdi.


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