Dünya Merkel'den acil toplantı

Merkel'den acil toplantı

Dünya

Merkel'den acil toplantı

Almanya'da Başbakan koronavirüs salgınında artan vaka sayısı nedeniyle çarşamba günü acil bir toplantı yapacak.

24 Mart 2021, Çarşamba 14:31 Son Güncelleme:
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İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisinde üçüncü dalganın yaşandığı Avrupa'da kısıtlamalar geri geldi. Pandeminin etkisi artırdığı ülkelerden birisi olan Almanya'da Başbakan Merkel'den flaş bir adım geldi. Merkel çarşamba günü koronavirüs nedeniyle acil bir toplantı yapacak.

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Merkel federal bölge yetkilileri ile görüşecek. Aynı habere göre, görüşmede koronavirüs kısıtlamalarının uzatılması konusu ele alınacak. Pandeminin ilk gününden bu yana Almanya'da 2.5 milyonun üzerinde kişiye bulaşan virüs 75 binin üzerinde kişinin canına mal oldu.

Hürriyet

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