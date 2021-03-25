Dünya Merkel'den son dakika Türkiye açıklaması

Merkel'den son dakika Türkiye açıklaması

Dünya

Merkel'den son dakika Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı son dakika açıklamasında 'Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürücü adımlar attığının sinyalini veriyor' ifadelerini kullandı.

25 Mart 2021, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
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Alman Federal Meclisinde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara'ya sıcak mesaj göndererek, "Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürücü adımlar attığının sinyalini veriyor" dedi.

Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu söyleyen Şansölye, Ankara'nın mülteci krizindeki rolünü övdü.

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