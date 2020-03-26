Almanya Başbakanı Angela Merkel, cuma günü aşı yapan doktora corona virüs teşhisi konmasının ardından kendini karantinaya almıştı. İlk corona virüs testi negatif çıkan Merkel, ikinci kez korona virüs testi yaptırdı. Merkel’in ikinci testi de negatif çıktı.

Merkel'in Sözcüsü Steven Seibert, Merkel'in durumunun iyi olduğunu ve toplantılara evden katılarak çalışmalarına evden devam ettiğini söyledi.





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