Merkel'in corona virüs test sonucu çıktı
Almanya Başbakanı Merkel'in ikinci corona virüs testinin sonucu çıktı.
26 Mart 2020, Perşembe 12:53 Son Güncelleme:
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, cuma günü aşı yapan doktora corona virüs teşhisi konmasının ardından kendini karantinaya almıştı. İlk corona virüs testi negatif çıkan Merkel, ikinci kez korona virüs testi yaptırdı. Merkel’in ikinci testi de negatif çıktı.
Merkel'in Sözcüsü Steven Seibert, Merkel'in durumunun iyi olduğunu ve toplantılara evden katılarak çalışmalarına evden devam ettiğini söyledi.
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