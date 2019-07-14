Merkel’in sağlığı ‘özel mesele’

Ankete katılan kişilerin yüzde 34’ü ise bulunan kamuoyunu ilgilendiren bir konu olduğu görüşünde. Merkel’in sağlığının kamuoyunu ilgilendirdiğini düşünen kişilerin çoğunlukla aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin destekçileri olduğu belirtildi.

14 yıldır Alman hükümetini yöneten Merkel, çarşamba günü 65’inci doğum günü kutlayacak. Merkel, geçen çarşamba misafiri Finlandiya Başbakanı Antti Rinne’yi resmi karşılama töreninde üçüncü kez titreme nöbeti geçirmişti. Ülke medyasında sağlık uzmanlarının yaptığı değerlendirmelerde, başbakanın yaşadığı titremenin yoğun baskı altında olmaktan kaynaklandığı belirtiliyor. Merkel, titreme nöbetleri ile ilgili sorulara, “Gayet iyiyim, endişe edilecek bir şeyim yok” diye cevaplamıştı. (Hürriyet)



