Son 5 toplantıda 12.75 puanlık faiz indirimi gerçekleştiren Merkez, seriye ara vermedi ve politika faizini 0.50 puan daha düşürerek yüzde 11.25’ten yüzde 10.75’e çekti. Dünkü indirimle birlikte son 6 toplantıda 13.25 puanlık faiz indirimi yapılmış oldu. Bir başka deyişle Ağustos 2018’de yüzde 24’e çıkan faizde Murat Uysal’ın göreve gelmesiyle Temmuz 2019 itibarıyla başlayan indirim sonucunda bugün yüzde 10.75 seviyelerine gelinmiş oldu. Faiz indirimi sonrası dolar, 6.05’ten 6.07’ye doğru hafif yükseldi. Faizlerdeki indirim, kredi faizine de yansıdığından ekonomide çarkların hızlanmasını ve yatırım iştahının artmasını sağlıyor.

Koronavirüs vurgusu

Merkez Bankası faiz sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonun yıl sonu tahminiyle (yüzde 8.2) uyumlu olduğunu vurguladı ve para politikasında temkinli duruşun süreceğine dikkat çekti. Merkez açıklamasında ayrıca, koronavirüse atıfta bulunarak, “Son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir” ifadesini kullandı.

İş dünyası memnun

Faiz indiriminden iş dünyası da memnun. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Merkez Bankası’nın girişimcinin ve yatırımcının yolunu açan, finansmanda tek haneye doğru yaptığı bu kararlı yürüyüşünden memnunuz. Hem faiz kaleminde hem de komisyon kaleminde önemli bir iyileşme yaşadık. Bunun iki sonucu olacak. Birincisi iş dünyasının geçmiş yükleri hafifleyecek. İkincisi işletmelerin finansman maliyetleri azalacak" dedi.