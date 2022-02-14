Ekonomi Merkez Bankası 2022 Şubat toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası 2022 Şubat toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekonomi

Merkez Bankası 2022 Şubat toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası 2022 Şubat toplantısı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. TCMB Para Politikası Kurulu’nun ocak ayında gerçekleştirdiği son toplantıda faizlerin sabit bırakılması kararı alınmıştı. Peki, Merkez Bankası 2022 Şubat toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…

14 Şubat 2022, Pazartesi 11:00 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2022 Şubat ayı toplantısı için nefesler tutuldu. ABD’den gelen enflasyon verilerinin ardından piyasalarda küçük çaplı da olsa bir dalgalanma yaşanmıştır. Şimdi hem döviz hem de altın piyasası PPK toplantısının ardından açıklanacak Merkez Bankası faiz kararını bekliyor…  

MERKEZ BANKASI 2022 ŞUBAT TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 17 Şubat Perşembe günü toplanacak.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Faiz kararını 17 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek toplantının ardından açıklayacak. Açıklamanın saat 14.00’te yapılması bekleniyor.  

OCAK AYI TCMB FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.” İfadelerine yer verildi.


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