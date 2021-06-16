Ekonomi Merkez Bankası açıkladı! Çin ile yapılan swap anlaşması...

Merkez Bankası açıkladı! Çin ile yapılan swap anlaşması...

Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı! Çin ile yapılan swap anlaşması...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin ile swap anlaşmasının, toplam 46 milyar lira ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığını açıkladı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 08:42 Son Güncelleme:
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TCMB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması 35.1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştır" denildi.

Açıklamaya göre, artırılan "söz konusu rakam" 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle TCMB hesaplarına girdi. 

Açıklamada, "Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır" denildi.

DHA

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