Ekonomi Merkez Bankası açıklaması! Bakan Elvan duyurdu: Müdahale söz konusu değildir

Merkez Bankası açıklaması! Bakan Elvan duyurdu: Müdahale söz konusu değildir

Ekonomi

Merkez Bankası açıklaması! Bakan Elvan duyurdu: Müdahale söz konusu değildir

Merkez Bankası ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir.' dedi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 11:15 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir."



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