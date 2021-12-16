Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 16 Aralık Perşembe günü (Bugün) toplanacak. Uzman isimlerin katılımlarıyla gerçekleşen beklenti anketine göre politika faizlerinin 100 baz puan düşürüleceği tahmin ediliyor. Döviz ve altın piyasasına büyük etkisi bulunan MB PPK toplantısının ne zaman yapılacağı ve Merkez Bankası Aralık 2021 faiz kararının saat kaçta açıklanacağı da yoğun şekilde araştırılıyor…

MB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

MB PPK toplantısı Başkan Şahap Kavcıoğlu, Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener ve Yusuf Tuna tarafından 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI ARALIK 2021 FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

ARALIK 2021 FAİZ BEKLENTİLERİ NASIL?

AA Finans tarafından yapılan Aralık 2021 faiz kararına ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Uzmanların politika faizindeki değişikliğe yönelik beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 200 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan,14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan ve 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde tahminde bulunuyor.

Kasım ayında gerçekleşen PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.

2021’DE FAİZLER NASILDI?

Merkez Bankası faiz kararını 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında yüzde 17’de sabit tuttu.

Mart ayında 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkan faizler Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sabit bırakıldı.

Eylül ayında yüzde 18’e gerileyen politika faizi ekim ayında ise 200 baz puan düşürülerek yüzde 16’ya geriledi.

Kasım ayında da 100 baz puan bir faiz indirimiyle yüzde 16’dan yüzde 15’e geriledi.



