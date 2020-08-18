Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini yarıya düşürdü
Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda BAL, 19 Ağustos itibarıyla gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldü.
18 Ağustos 2020, Salı 10:43 Son Güncelleme:
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TCMB, Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü açıkladı.
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