Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak, yerine Mustafa Duman atandı.

İlgili Haberler Merkez Bankası Başkanı'ndan son dakika faiz açıklaması



