Ekonomi Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı

Ekonomi

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı.

30 Mart 2021, Salı 00:54 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak, yerine Mustafa Duman atandı.

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