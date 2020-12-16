Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan döviz kuru açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan döviz kuru açıklaması

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan döviz kuru açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri hakkında açıklamada bulundu.

16 Aralık 2020, Çarşamba 11:29 Son Güncelleme:
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Naci Ağbal, "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. TCMB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacak. 2021 yıl sonu yüzde 9,4 enflasyon hedefi bizim için elde edilmesi gereken ara hedef niteliğini taşıyor" dedi.

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Ağbal'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Hedeflerimize ulaşmak için şartlara göre politika duruşunu daha da sıkılaştıracağız.

Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı oluşana kadar sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

TCMB enflasyonda yüzde 5 hedefine varmada üretime düşen sorumluluğun bilincinde olarak, hedef ufku çerçevesinde kararlı ve uyumlu bir çerçeve sergileyecektir.

TCMB önümüzdeki dönemde her bakımdan yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili daha şeffaf, öngürülebilir olacak.

2023 yılı itibarıyla bütün TCMB araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarfedeceğiz.

Politika duruşumuzu fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda belirleyerek uygulayacağız.

Swap işlemleri de dahil olmak üzere kamuoyu ile paylaşılması istenen verilerle ilgili çalışmalara başlayacağımızı söyleyebilirim.


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