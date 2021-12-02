Merkez Bankası Başkanı duyurdu! '2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz'

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomiye ilişkin olarak cari işlemler dengesinin Ağustos ve Eylül ayında fazla verdiğini ve yatırım iştahının yüksek seviyelerde olduğunu söyledi.

Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.Hatta şüphelilerin başlarındaki şapkaların kız kardeşlerine ait olarak teşhis edildiği belirtildi.

Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi. Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.

Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz.



