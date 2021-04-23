İşte Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Atatürk bir Merkez Bankası kurulmasını söylediğinde tartışmalar oluyor. O zaman Atatürk milli egemenliğin finansal egemenlikten geçtiğini söylüyor. Merkez Bankası böyle kuruluyor. Merkez Bankası Türkiye'nin en güzide kurumları arasında geliyor. Böyle baktığımızda bazı konuşmalara üzülüyoruz.

2020'de dünyaya baktığımızda doğrudan yatırımların azaldığını görüyoruz. Elbette Türkiye'nin de buradan aldığı pay azalıyor. Dünya birçok yoldan geçti. Ama pandemi krizi dünyayı derinden etkilendi. Bu krizin farkı birden bire çıkan bir kriz olması. Önce Çin sonra Avrupa ve sonra Türkiye'ye doğru yayılan bir kriz.

Bu ortamda Türkiye'ye baktığınızda biraz daha ayrıştığını görüyoruz.

O dönemde verdiğimiz cari açık, yurt dışı yerleşiklerin yurt dışından çıkarken bir şekilde karşılanması gerekiyor. Ne söyleniyor bu parayı yabancılara verdiniz. Pandemi dönemi ile beraber dünyada yaşananlar ile Türkiye'de yaşananlar böyle. İnsanlar ülkesine döneceği zaman bu parayı istiyor.