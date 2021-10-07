Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, 'Yılın geri kalanında cari işlemlerdeki iyileşme devam edecek. Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz' dedi.

07 Ekim 2021, Perşembe 10:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda TCMB Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun şu mesajları öne çıktı:

"Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz.

Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz.

Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.

Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz.

Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz."

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Doğum borçlanması yaşı düşürür mü?
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Türkiye’nin üyelik süreci fiilen dondu
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
A'dan Z'ye hisse senedi
Özlem Denizmen
Oral Çalışlar
Zaaf arayan zaaf bulur…
Oral Çalışlar
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
10 başlıkta pazar ekonomisi
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TOGG'dan dikkat çeken değişim! Sosyal medya hesabından paylaşıldı