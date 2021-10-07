Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, 'Yılın geri kalanında cari işlemlerdeki iyileşme devam edecek. Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz' dedi.
07 Ekim 2021, Perşembe 10:21 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda TCMB Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun şu mesajları öne çıktı:
"Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz.
Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz.
Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.
Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz.
Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz."
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