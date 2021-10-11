Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir sürmektedir. Kamu ve hanehalkı borçlluğunda olumlu ayrışıyoruz. önümüzdeki 10 ayda toplam dış borç ödenmesi banka ağırlıklı 67,6 milyar dolar düzeyinde.

Dış talep ihracatı olumlu etkilemeye devam edecek. Aşılama küresel ekonomik toparlanmayı destekliyor. Normalleşme ile sektörler genelinde güven artıyor.

Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yıl sonuna göre %6,9 seviyesinde, eğilim yıl sonu için %9,4'lük kredi büyümesi.

"SANAYİDE İSTİHDAM GÜÇLÜ SEYREDİYOR"

Bireysel kredilerin yıllık büyüme oranı firma kredilerinin üzerinde seyrediyor. Kur etkisinden arındırılmış firma kredisi yıllık büyümesi tarihi ortalamaların belirgin altında.

Kapasite kullanım oranı tarihsel ortalamasına ulaştı. Yatırım ve istihdam eğilimindeki artış sürüyor. Uluslararası nakliye maliyetlerinin artması ve teslimat sürelerinin uzaması üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Sanayide istihdam güçlü seyrediyor.

'MERKEZ BANKASI REZERVLERİ GÜÇLÜ ARTIŞ GÖSTERİYOR'

Dış ticaretteki dengelenme reel olarak daha belirgin. MB rezervleri istikrar kazandı, güçlü artış gösteriyor. Cari açıkta düzeltmenin başladığını söyleyebiliriz. Cari açıkta görülen iyileşme fiyat istikrarı için önemli. TL mevdatı güçlü artışını sürdürüyor.



