Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle bir araya geldi

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar'ın da katılması bekleniyor.

25 Kasım 2021, Perşembe 17:39 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldi.



İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşecek toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar'ın da katılması bekleniyor. 

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.


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