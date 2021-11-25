Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldi.









İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşecek toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar'ın da katılması bekleniyor.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.



