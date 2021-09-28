Merkez Bankası Başkanı’ndan rezerv açıklaması

'Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Salgın dönemi dünyada 2008'den daha maliyetli oldu. Küresel enflasyonun ivmelendiği bir süreci yaşıyoruz. Küresel üretim talebi karşılamadı" diye konuştu.

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık. Kredi düzenlemeleriyle ihracatçılara imkanlar sağlandı. Pandemi etkilerinin olumsuz etkilerini sınırlamak için nakit akışının işlemeye devam etmesi çok önemliydi. Aldığımız tedbirlerin finansal piyasaların nakit akışını kolaylaştırıp, koruduğunu gördük.

2021'in ilk yarısı büyümedeki olumlu görünümün devam ettiğini gösteriyor. Yüksek frekanslı veriler açılmanın etkisiyle işgücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi sektörü istihdamı son dönemde olumlu seyrediyor. Yüksek enflasyonun yansıması MB'ler tarafından yakından izlenmektedir. Emtia fiyatları yüksek enflasyonda çok etkili oldu. Nakliye maliyetlerinin artması ve teslimatların uzaması üretici fiyatlarında artışa neden oldu.

Türkiye'de ÜFE'deki gelişmeler kur ve emtia fiyatlarının yansımasıydı ancak son zamanlarda başka açıklamalara da gerek olduğu anlaşıldı.

Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır. Rezervlerdeki artışa aldığımız önlemler ve yaptığımız swap anlaşmaları etkili oldu."