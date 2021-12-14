Her ay gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan Merkez Bankası faiz açıklaması altın ve döviz piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK toplantısında Mustafa Duman, Taha Çakmak, Elif Haykır Hobikoğlu, Yusuf Tuna ve Emrah Şener yer alırken, son üç ayda faiz indirimi kararına imza atılmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? Aralık 2021 PPK toplantısı ne zaman yapılacak? İşte faiz beklentileri…

MERKEZ BANKASI FAİZ AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz açıklamasının, 16 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleşecek PPK toplantısının ardından saat 14.00’te yapılması bekleniyor.

ARALIK 2021 FAİZ BEKLENTİLERİ NASIL?

AA Finans tarafından yapılan Aralık 2021 faiz kararına ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Uzmanların politika faizindeki değişikliğe yönelik beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 200 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan,14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan ve 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde tahminde bulunuyor.

Kasım ayında gerçekleşen PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.

2021’DE FAİZLER NASILDI?

Merkez Bankası faiz kararı 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında yüzde 17’de sabit tutuldu.

Mart ayında 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkan faizler Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sabit bırakıldı.

Eylül ayında yüzde 18’e gerileyen politika faizi ekim ayında ise 200 baz puan düşürülerek yüzde 16’ya geriledi.