Eylül 2021’den Aralık 2021’e kadar faizleri 500 baz puan indirerek, politika faizini yüzde 19 seviyelerinden yüzde 14’lere kadar düşüren Merkez Bankası, Ocak 2022’de yaptığı toplantıda faizleri sabit tutmuştu. Merkez Bankası’nın şubat ayı faiz kararı ise bugün belli oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 17 Şubat 2022 Perşembe günü toplandı. Yapılan toplantının ardından TCMB’nin faiz kararını saat 14’te açıklandı.

TCMB ŞUBAT AYI FAİZİ NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası bugünkü PPK toplantısında beklentilerde olduğu gibi bir karar alarak faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun 2021 yılının son 4 toplantısında toplam 600 baz puanlık faiz indirimine gidilmişti. Bu yıl ise hem ocak hem de şubat ayında faiz sabit tutuldu

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TAHMİNLERİ NASILDI?

Piyasaların beklentisinin de TCMB’nin faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönünde olduğunu vurgulayan Şener, küresel çapta Avrupa ve ABD’den gelen enflasyon rakamlarının beklenilenin üzerinde gerçekleştiğini ifade ederek, aynı anda Türkiye’den gelen ocak ayı enflasyon rakamlarının da beklentilerin üzerinde gelmesiyle beraber belli ölçülerde piyasada

Merkez Bankası’nın faiz kararıyla ilgili az da olsa bir beklentinin oluştuğunu söyledi. Şener, bir önceki para politikası raporunda net olarak ortaya konduğu gibi var olan politikaların sona ermesi ve bu sonuçların rakamlara yansıyıp yansımadığının görülmesinin asıl belirleyici unsur olacağını kaydetti.

Diğer yandan 20 Aralık’tan itibaren alınan kur korumalı mevduat düzenlemesinin kurda da belli ölçüde stabilizasyonu sağladığını anımsatan Şener, kur kaynaklı etkinin son 2 aylık dönemde oldukça azaldığına dikkati çekerek, diğer yandan KDV ile ilgili yapılan düzenlemenin çeşitleneceği beklentisinin enflasyon üzerindeki baskıyı ve fiyatlara yansımayı etkileyeceğinden dolayı piyasaların beklentisi doğrultusunda TCMB’nin bugünkü kararında faizi sabit tutma ihtimalinin çok yüksek olduğunu savundu.

Bugün yapılan PPK toplantısında da faiz oranlarının sabit tutulmasının öngörüldüğünü söyleyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, aralıkta Merkez’in, “gevşeme için sınırlı alan kullanımının” tamamlandığını açıkladığını anımsatarak, ‘’Gelişmiş ekonomilerde daha sıkı bir para politikası, bölgesel jeopolitik ve yüksek enflasyon, Merkez'in faiz oranlarını düşürmesini engellemeye yöneliktir.’’ dedi.

Erkan, ‘’Bundan dolayı, Merkez'in her ne kadar ana tandansı para politikasını gevşetmeye yönelik olsa da, hem TL’nin değer kaybetmesinin enflasyonu daha da ateşlemesi riski, hem de gelişmiş dünyada artan faizler Merkez'in faiz oranlarını daha da düşürmesine olanak verecek bir duruma işaret etmemektedir.’’ ifadelerini kullandı. Erkan, gelişmiş ekonomilerde daha sıkı bir para politikasının bölgesel jeopolitik ve yüksek enflasyonun, daha gevşek politikanın uygulanması kadar mevcut gevşeklikte politikanın devam ettirilmesinin de zorlaştırdığını savundu