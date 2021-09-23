Piyasaları yakından ilgilendiren Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. PPK toplantısı öncesinde AA Finans tarafından yapılan beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, faiz kararının sabit kalacağı yönünde görüş bildirmişti. Peki, TCMB faiz kararı ne oldu, yükseldi mi düştü mü?

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, haftalık gösterge Repo faizinde 100 baz puan indirime gidildi.

100 BAZ PUAN AZALDI

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 18,00'e indi

SON 5 AYDIR SABİTTİ

TCMB, önceki 5 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde Enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,74, 12 ay sonrası için yüzde 12,94 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,71 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.

SONRAKİ PPK TOPLANTISI 20 EKİM'DE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı için yıllık tüketici fiyatlarını yüzde 19,25 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.